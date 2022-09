Paesaggio in Costituzione, Costa attacca Cingolani: “Non sa di cosa parla” (Di lunedì 12 settembre 2022) NAPOLI – L’ex ministro dell’ambiente Sergio Costa (foto) attacca il suo successore Roberto Cingolani: “Sostiene che è “stucchevole” che il Paesaggio ”vada in Costituzione”. Caro ministro della Transizione Ecologica, la tutela del Paesaggio è in Costituzione da quando i Padri Fondatori l’hanno scritta”, scrive oggi Costa sul suo canale Telegram. E ancora: “Il compito della politica è traghettare il Paese verso il futuro e farlo senza lasciare indietro nessuno, incluso l’ambiente”. Poi Costa conclude sostenendo che Cingolani “non sa di cosa parla”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 12 settembre 2022) NAPOLI – L’ex ministro dell’ambiente Sergio(foto)il suo successore Roberto: “Sostiene che è “stucchevole” che il”vada in”. Caro ministro della Transizione Ecologica, la tutela delè inda quando i Padri Fondatori l’hanno scritta”, scrive oggisul suo canale Telegram. E ancora: “Il compito della politica è traghettare il Paese verso il futuro e farlo senza lasciare indietro nessuno, incluso l’ambiente”. Poiconclude sostenendo che“non sa di”. L'articolo L'Opinionista.

