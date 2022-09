Milan-Napoli, Pioli perde pezzi: due rossoneri danno forfait (Di lunedì 12 settembre 2022) Dopo l’infortunio di Victor Osimhen ecco che anche il Milan di Pioli è messo alle strette per la sfida di domenica a San Siro con una serie di assenze importanti. L’assenza più pesante è sicuramente quella dell’uomo chiave Rafa Leao, espulso nel match di sabato contro la Smapdoria. A questa, però, se ne aggiungono altre due che complicano i piani di mister Pioli. Rebic, Brahmi, Theo (Photo by Marco Luzzani/Getty Images) In mattinata sono emerse le notizie che confermano l’assenza di Ante Rebic, a causa dei continui dolori forti alla schiena che non gli permettono di muoversi e che gli provocano dolori lancinanti: il giocatore si è sottoposto a esami specifici che hanno rivelato un’ernia discale. Confermata anche l’assenza di Divock Origi che è alle prese con i postumi dell’infortunio che si provocò a Liverpool. A poco è servito ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 12 settembre 2022) Dopo l’infortunio di Victor Osimhen ecco che anche ildiè messo alle strette per la sfida di domenica a San Siro con una serie di assenze importanti. L’assenza più pesante è sicuramente quella dell’uomo chiave Rafa Leao, espulso nel match di sabato contro la Smapdoria. A questa, però, se ne aggiungono altre due che complicano i piani di mister. Rebic, Brahmi, Theo (Photo by Marco Luzzani/Getty Images) In mattinata sono emerse le notizie che confermano l’assenza di Ante Rebic, a causa dei continui dolori forti alla schiena che non gli permettono di muoversi e che gli provocano dolori lancinanti: il giocatore si è sottoposto a esami specifici che hanno rivelato un’ernia discale. Confermata anche l’assenza di Divock Origi che è alle prese con i postumi dell’infortunio che si provocò a Liverpool. A poco è servito ...

