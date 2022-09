Letta: Pd non ha alcuna intenzione partecipare a nuove larghe intese (Di lunedì 12 settembre 2022) Dopo le elezioni non ci saranno governi di larghe intese, lo ha detto Enrico Letta durante il dibattito con Giorgia Meloni sul sito del Corriere della sera. Certo, ha aggiunto, un Pd all'opposizione "... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 12 settembre 2022) Dopo le elezioni non ci saranno governi di, lo ha detto Enricodurante il dibattito con Giorgia Meloni sul sito del Corriere della sera. Certo, ha aggiunto, un Pd all'opposizione "...

CarloCalenda : Formigli mi fa commentare la Brambilla invece di Piombino, De Gregorio sostiene che siamo di destra a prescindere,… - AlexBazzaro : Ogni giorno ci spiegano che se vince la destra c’è un pericolo per la democrazia e che il fascismo è alle porte, in… - LaVeritaWeb : Il mezzo per l’ecotour da Brescia a Torino si è fermato ad Alessandria. Per arrivare al comizio al segretario è ser… - giovannafaraldo : RT @marcofurfaro: Meloni: 'I bambini hanno bisogno di un padre e una madre.' @EnricoLetta: 'No, i bambini hanno bisogno di amore”. Meloni… - FabioMan1972 : RT @Cambiacasacca: Ragazzi Letta non riesce a calcolare quanto chilometri può fare lui col bus elettrico, dove cazzo volete che ci porti a… -