Le donne da Maddalena Corvaglia a Alessandra Mussolini metteranno in scena Moulin Rouge | gli uomini da Antonio Catalani a Memo Remigi Full Monty | è l' intrattenimento al servizio della salute

(Di lunedì 12 settembre 2022) La prevenzione passa (anche) attraverso l’. È la sfida di Nudi per la vita, nuovo docu-reality di Rai 2, in onda da stasera alle 21.20. Al timone del format, l’energica e instancabile Mara Maionchi, attorniata da 12 personaggi dello spettacolo, pronti spogliarsi di tutto (letteralmente) per sensibilizzare i telespettatori sulla prevenzione oncologica. Mara Maionchi: la carriera guarda le foto Leggi anche › Ciclone Mara Maionchi: regina del 2022 e in autunno su Rai 2 con “Nudi per la vita” ...