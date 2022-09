(Di lunedì 12 settembre 2022) La partita persa quest’oggi in rimonta contro il Bologna ha messo a nudo tutti idelladi Vincenzo, e se...

TuttoQuaNews : RT @cmdotcom: Le difficoltà di Igor, i problemi fisici di Milenkovic e Dodò: #Fiorentina, difesa colabrodo. E sbaglia anche Italiano https:… - cmdotcom : Le difficoltà di Igor, i problemi fisici di Milenkovic e Dodò: #Fiorentina, difesa colabrodo. E sbaglia anche Itali… - sestini69 : @FrancescoNofer5 Ci vedi più una pesantezza mentale derivante dal non essere riuscito a fare bene al Real, penso ch… -

Calciomercato.com

Guardiamo l'allenatore di che pasta è fatto dopo la prima vera grandeda quando è ... Non riesce a fare il miracolo su Barrow che si presenta in solitaria dopo l'errore madornale di. ...regala un'altra prestazione irriconoscibile. Da tre in pagella. Torino voto 5,5 : Una prova di grande coraggio da parte dei ragazzi di Juric, che ancora una volta mettono inuna big ... Le difficoltà di Igor, i problemi fisici di Milenkovic e Dodò: Fiorentina, difesa colabrodo. E sbaglia anche Italiano