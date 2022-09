Irit | ex bimba di Sciesopoli sfuggita al nazismo | torna a Selvino | “Aiutateci a trovare chi la ospitò”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 12 settembre 2022), in ebraico, significa “asfodelo”: una pianta da cui si ricava un ottimo miele. Ma, in questo caso, è il nome di un’ex bambina di, la colonia per i balilla fascisti diventata una struttura in grado di accogliere centinaia di bambini ebrei sopravvissuti ai ghetti e ai campi di concentramento. Moltissimi di loro orfani. Mercoledì 15 settembre,Zhavit tornerà a, dove all’età di 5 anni era stata ospitata con la mamma da una famiglia del luogo. Il Comune sta cercando di individuare questa famiglia, e per arrivare al più ampio numero di persone possibile ha lanciato un appello attraverso i suoi canali social. “Se qualcuno avesse informazioni, sarebbe davvero bello poter farle rincontrare qualcuno della famiglia”, si legge sulla pagina Facebook del ...