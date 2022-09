Inter: ATTAL Group è il nuovo Official HR Partner per i prossimi due anni (Di lunedì 12 settembre 2022) ATTAL Group sarà l’Official HR Partner dell’Inter per le stagioni 2022/2023 e 2023/2024. Il gruppo di agenzie per il lavoro conferma la vicinanza al mondo dello sport scegliendo proprio il club nerazzurro per entrare nel mondo del calcio ai livelli massimi. Il suo marchio sarà presente in tutte le partite casalinghe dei ragazzi di Simone Inzaghi, sia sul maxi schermo sia sui LED a bordocampo. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 12 settembre 2022)sarà l’HRdell’per le stagioni 2022/2023 e 2023/2024. Il gruppo di agenzie per il lavoro conferma la vicinanza al mondo dello sport scegliendo proprio il club nerazzurro per entrare nel mondo del calcio ai livelli massimi. Il suo marchio sarà presente in tutte le partite casalinghe dei ragazzi di Simone Inzaghi, sia sul maxi schermo sia sui LED a bordocampo. SportFace.

