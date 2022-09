Incidente a Civitavecchia, perde il controllo dello scooter: muore un poliziotto (Di lunedì 12 settembre 2022) Grave Incidente a Civitavecchia nella notte tra sabato e domenica 11 settembre, Domenico De Angelis, assistente capo della polizia penitenziaria, ha perso la vita nel sinistro. Leggi anche: Civitavecchia, ‘a passeggio’ con 2 kg di droga: arrestato perde il controllo dello scooter in zona Uliveto L’uomo, 52enne, ha perso il controllo del suo scooter, un Honda Sh 400 in zona Uliveto a Civitavecchia. L’agente del carcere di Borgata Aurelia stava tornando a casa, aveva appena terminato il suo servizio. Per cause ancora da accertare ha perso il controllo del veicolo, ha preso il marciapiede ed è caduto a terra. Sul luogo è intervenuta l’ambulanza che ha trasportato De Angelis all’ospedale San Paolo di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 12 settembre 2022) Gravenella notte tra sabato e domenica 11 settembre, Domenico De Angelis, assistente capo della polizia penitenziaria, ha perso la vita nel sinistro. Leggi anche:, ‘a passeggio’ con 2 kg di droga: arrestatoilin zona Uliveto L’uomo, 52enne, ha perso ildel suo, un Honda Sh 400 in zona Uliveto a. L’agente del carcere di Borgata Aurelia stava tornando a casa, aveva appena terminato il suo servizio. Per cause ancora da accertare ha perso ildel veicolo, ha preso il marciapiede ed è caduto a terra. Sul luogo è intervenuta l’ambulanza che ha trasportato De Angelis all’ospedale San Paolo di ...

