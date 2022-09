In attesa della 2° stagione de Le indagini di Lolita Lobosco, va in onda la 1° stagione. Qui Luisa Ranieri è alle prese con l'omicidio di una donna. (Di lunedì 12 settembre 2022) Una donna in tacco 13 al comando della Polizia di Bari. È Lolita Lobosco, avvenente e serissimo vicequestore della squadra mobile barese, interpretata da una magnetica Luisa Ranieri, protagonista della fortunata fiction Le indagini di Lolita Lobosco. La prima stagione torna ora in replica su Rai1: questa sera infatti alle 21.25 va il onda il secondo episodio, Solo per i miei occhi. Un modo per ripassare ciò che è accaduto, in vista dell’attesa seconda stagione, prevista per la primavera del 2023. ... Leggi su iodonna (Di lunedì 12 settembre 2022) Unain tacco 13 al comandoPolizia di Bari. È, avvenente e serissimo vicequestoresquadra mobile barese, interpretata da una magnetica, protagonistafortunata fiction Ledi. La primatorna ora in replica su Rai1: questa sera infatti21.25 va ilil secondo episodio, Solo per i miei occhi. Un modo per ripassare ciò che è accaduto, in vista dell’sec, prevista per la primavera del 2023. ...

