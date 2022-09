Gf Vip 7, Cristina Quaranta nel cast, Patrizia Groppelli fuori: ecco perché (Di lunedì 12 settembre 2022) Manca ormai una settimana alla prima puntata del Gf Vip 7! E mai come quest’anno Alfonso Signorini ci ha fatto un po’ penare. Il conduttore infatti ha preferito non rivelare i concorrenti, aspettando praticamente l’inizio del reality show per farci scoprire il cast ufficiale di questa nuova edizione. Al momento i nomi confermati sono quelli di Giovanni Ciacci e di Pamela Prati, per il resto… solo qualche indizio lasciato qua e là sui social. Una strategia quella adottata quest’anno dalla produzione del Gf Vip che ha generato un infinito toto nome dal popolo del web, che si è dilettato a tirare fuori i nomi più disparati. E chissà che gli internauti non ci abbiano azzeccato! Nel frattempo, come hanno riportato i colleghi di Biccy.it, sembrerebbe che a far parte del cast ci sarà anche Cristina Quaranta. ... Leggi su isaechia (Di lunedì 12 settembre 2022) Manca ormai una settimana alla prima puntata del Gf Vip 7! E mai come quest’anno Alfonso Signorini ci ha fatto un po’ penare. Il conduttore infatti ha preferito non rivelare i concorrenti, aspettando praticamente l’inizio del reality show per farci scoprire ilufficiale di questa nuova edizione. Al momento i nomi confermati sono quelli di Giovanni Ciacci e di Pamela Prati, per il resto… solo qualche indizio lasciato qua e là sui social. Una strategia quella adottata quest’anno dalla produzione del Gf Vip che ha generato un infinito toto nome dal popolo del web, che si è dilettato a tirarei nomi più disparati. E chissà che gli internauti non ci abbiano azzeccato! Nel frattempo, come hanno riportato i colleghi di Biccy.it, sembrerebbe che a far parte delci sarà anche. ...

