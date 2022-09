Concorso Ministero della Difesa: bando, requisiti e come inviare la domanda (Di lunedì 12 settembre 2022) Lavoro. Settembre è il mese dei nuovi inizi. E, perché no, anche dal punto di vista professionale. Che siate disoccupati in cerca di lavoro o volete cambiare il vostro profilo professionale, questo è il periodo giusto per farlo. Tra le tante opportunità, anche il Ministero della Difesa è alla ricerca di profili, e ha indetto un bando per reclutare 15 dirigenti da assumere con contratto a tempo indeterminato, promuovendo un Concorso pubblico per titoli ed esami. bando di Concorso del Ministero della Difesa La selezione in questione è finalizzata a reclutare personale dirigenziale di seconda fascia, in prova, da destinare agli uffici presenti sul territorio nazionale. Le regioni coinvolte nella selezione sono le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 12 settembre 2022) Lavoro. Settembre è il mese dei nuovi inizi. E, perché no, anche dal punto di vista professionale. Che siate disoccupati in cerca di lavoro o volete cambiare il vostro profilo professionale, questo è il periodo giusto per farlo. Tra le tante opportunità, anche ilè alla ricerca di profili, e ha indetto unper reclutare 15 dirigenti da assumere con contratto a tempo indeterminato, promuovendo unpubblico per titoli ed esami.didelLa selezione in questione è finalizzata a reclutare personale dirigenziale di seconda fascia, in prova, da destinare agli uffici presenti sul territorio nazionale. Le regioni coinvolte nella selezione sono le ...

