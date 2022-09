Bellinazzo: “Se la Juve non va in Champions chi la ripaga?” Arriva la risposta di un tifoso (Di lunedì 12 settembre 2022) Il gol non concesso alla Juve per fuorigioco di Milik fa ancora discutere. Ne parla anche il giornalista Marco Bellinazzo. Mentre dall”Aia è Arrivata l’ammissione che il Var non aveva le immagini con Candreva, la polemica non si arresta. Anche Marco Bellinazzo interviene su Juve-Salernitana e sul gol annullato a Milik: “Quello di Juventus-Salernitana era già un offside cervellotico (appurato che Bonucci non tocca la palla). Adesso però tutte le istituzioni coinvolte hanno il dovere di spiegare. Se ad esempio la Juventus dovesse mancare la prossima Champions per 2 punti chi pagherà i danni?“. Tra i tanti commenti c’è un tifosi che gli risponde: “E i danni al Napoli per la mancata Champions per il rigore inventato su Cuadrado chi li ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 12 settembre 2022) Il gol non concesso allaper fuorigioco di Milik fa ancora discutere. Ne parla anche il giornalista Marco. Mentre dall”Aia èta l’ammissione che il Var non aveva le immagini con Candreva, la polemica non si arresta. Anche Marcointerviene su-Salernitana e sul gol annullato a Milik: “Quello dintus-Salernitana era già un offside cervellotico (appurato che Bonucci non tocca la palla). Adesso però tutte le istituzioni coinvolte hanno il dovere di spiegare. Se ad esempio lantus dovesse mancare la prossimaper 2 punti chi pagherà i danni?“. Tra i tanti commenti c’è un tifosi che gli risponde: “E i danni al Napoli per la mancataper il rigore inventato su Cuadrado chi li ...

