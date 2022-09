(Di lunedì 12 settembre 2022) Roma, 12 set. (Adnkronos) - Mancano poche settimane a 'Re-- Circular Economy Forum', che si terrà per la seconda volta a Taranto il 3, 4 e 5 ottobre, negli spazi del Dipartimento Jonico dell'Università di Bari. Viene confermata per questa seconda edizione la modalità ibrida, in presenza e in remoto, anche per l'che si sta organizzando parallelamenteparte convegnistica e che si terrà il 3 e 4 ottobre in collaborazione con Eni attraverso Joule, la sua scuola d'impresa. "Joule affianca le funzioni di business di Eni in diversi territori italiani per dare supporto ai progetti di salvaguardia ambientale e sviluppo del territorio, favorendo la crescita di startup innovative e sostenibili - spiega Mattia Voltaggio, Head of Joule, la scuola di Eni per l'impresa - In particolare, la nostra partecipazione a ...

ledicoladelsud : A Re-Think un Hackathon alla ricerca di soluzioni circolari - italiaserait : A Re-Think un Hackathon alla ricerca di soluzioni circolari - News24_it : A Re-Think un Hackathon alla ricerca di soluzioni circolari - fisco24_info : A Re-Think un Hackathon alla ricerca di soluzioni circolari: (Adnkronos) - il 3 e 4 ottobre in collaborazione con E… - lillidamicis : Milano – Mancano poche settimane a “Re-think - Circular Economy Forum”, che si terrà per la seconda volta a Taranto… -

Il Sannio Quotidiano

Come se ne esce Ne parleremo al festival di Gastronomika, nel corso di un grandein cui ... assistente di ricerca alla London School of Economics e socio del- tank Tortuga, ha ...... tra cui proprio Ripple, per il nuovo ed innovativo 'Programma Sandbox tecnico' lanciato dal... ha lanciato il suo primo(una sorta di gara per informatici ) CBDC online, chiamato '... A Re-Think un Hackathon alla ricerca di soluzioni circolari Roma, 12 set. (Adnkronos) – Mancano poche settimane a ‘Re-think – Circular Economy Forum’, che si terrà per la seconda volta a Taranto il 3, 4 e 5 ottobre, negli spazi del Dipartimento Jonico dell’Uni ...Eight teams will compete in “Hack The Mara” hackathon competition in the Maasai Mara, taking place from 17th-26th of September 2022.