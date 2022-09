A Linate la prima ricarica superfast di Aspi, Free To X e Sea (Di lunedì 12 settembre 2022) Una nuova spinta verso la mobilità sostenibile e innovativa. E' l'obiettivo dell'alleanza tra Free to X, società del Gruppo Autostrade per l'Italia, e Sea, società di gestione degli scali di Linate e ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 12 settembre 2022) Una nuova spinta verso la mobilità sostenibile e innovativa. E' l'obiettivo dell'alleanza trato X, società del Gruppo Autostrade per l'Italia, e Sea, società di gestione degli scali die ...

Affaritaliani : A Linate la prima ricarica superfast di Aspi, Free To X e Sea - singaporeIBC : ASPI, Free to X e SEA portano la prima stazione Superfast a Linate e Malpensa - ferpress : #Aeroporto di #Linate: inaugurata la prima #SuperfastChargingStation - Giornaleditalia : Autostrade per l’Italia, Free To X e SEA: all’Aeroporto di Linate inaugurata la prima Superfast Charging Station di… - barbaramazzola1 : RT @stati_generali: Inaugurata la prima Superfast Charging Station all’aeroporto di Milano Linate -