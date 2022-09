12 settembre … (Di lunedì 12 settembre 2022) Gli eventi datati 12 settembre Nei primi mesi del 2021 Enzo D’Orsi ha scritto un libro su quella coppia straniera che in tre stagioni ha conquistato una scudetto, una coccarda nazionale, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa europea e una Coppa dei Campioni. Il volume (prefazione di Riccardo Cucchi) è intitolato ‘Michel et Zibì, gli amici geniali’. Il 12 settembre 1982 esordivano in Serie A Boniek e Platini, nel Ferraris blucerchiato. Ma il loro non è stato un esordio fortunato, considerato che la Sampdoria –tornata nel massimo campionato dopo cinque anni- vinse di misura con Mauro Ferroni, il quale realizzava l’unico gol in A. Per il francese sono stati sessantotto in 147 partite, senza dimenticare che ‘Le Roi’ è stato per tre volte consecutive sovrano della classifica marcatore. E quel tris consecutivo di Palloni d’oro… Se l’esperienza italiana di ... Leggi su glieroidelcalcio (Di lunedì 12 settembre 2022) Gli eventi datati 12Nei primi mesi del 2021 Enzo D’Orsi ha scritto un libro su quella coppia straniera che in tre stagioni ha conquistato una scudetto, una coccarda nazionale, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa europea e una Coppa dei Campioni. Il volume (prefazione di Riccardo Cucchi) è intitolato ‘Michel et Zibì, gli amici geniali’. Il 121982 esordivano in Serie A Boniek e Platini, nel Ferraris blucerchiato. Ma il loro non è stato un esordio fortunato, considerato che la Sampdoria –tornata nel massimo campionato dopo cinque anni- vinse di misura con Mauro Ferroni, il quale realizzava l’unico gol in A. Per il francese sono stati sessantotto in 147 partite, senza dimenticare che ‘Le Roi’ è stato per tre volte consecutive sovrano della classifica marcatore. E quel tris consecutivo di Palloni d’oro… Se l’esperienza italiana di ...

