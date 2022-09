Uomini e Donne, grande protagonista ricoverata in ospedale: fan in allarme | Ecco come sta (Di domenica 11 settembre 2022) Un volto estremamente noto ai tanti telespettatori della trasmissione presentata da Maria De Filippi è stata costretta a recarsi in ospedale, dove è stata ricoverata per via di un malore che l’ha colpita improvvisamente. Ecco come sta adesso Sono rimasti soltanto sette giorni a dividerci dalla ripresa di uno dei programmi maggiormente seguiti sulle reti dell’emittente televisiva Mediaset. “Uomini e Donne” ripartirà infatti lunedì 19 settembre, salvo eventuali contrattempi dell’ultimo momento. Verso la parte iniziale dell’estate 2022 si era parlato di un possibile spin off del dating show diretto dalla De Filippi, cosa che invece per ora non si è materializzata. Maria De Filippi (Websource)Diverse indiscrezioni avevano infatti annunciato l’arrivo di una versione Vip ... Leggi su ildemocratico (Di domenica 11 settembre 2022) Un volto estremamente noto ai tanti telespettatori della trasmissione presentata da Maria De Filippi è stata costretta a recarsi in, dove è stataper via di un malore che l’ha colpita improvvisamente.sta adesso Sono rimasti soltanto sette giorni a dividerci dalla ripresa di uno dei programmi maggiormente seguiti sulle reti dell’emittente televisiva Mediaset. “” ripartirà infatti lunedì 19 settembre, salvo eventuali contrattempi dell’ultimo momento. Verso la parte iniziale dell’estate 2022 si era parlato di un possibile spin off del dating show diretto dalla De Filippi, cosa che invece per ora non si è materializzata. Maria De Filippi (Websource)Diverse indiscrezioni avevano infatti annunciato l’arrivo di una versione Vip ...

