Traffico Roma del 11-09-2022 ore 16:30 (Di domenica 11 settembre 2022) Luceverde Roma una buona domenica pomeriggio da Simona Cerchiara avène trovati a questo aggiornamento sulla tangenziale rallentato il Traffico verso lo stadio alle 18 all’Olimpico Lazio Verona ma sulla tangenziale oltre al Traffico disagi a causa di un veicolo in fiamme dopo Corso Francia per il Traffico in arrivo dalla Salaria non si esclude l’uscita obbligatoria a Corso Francia sempre sullo stadio Traffico intenso sul viale di Tor di Quinto Per quanto riguarda i parcheggi a disposizione l’aria di Piazzale Clodio e a Flaminio di viale XVII Olimpiade mentre andando con i mezzi pubblici da Piazzale Flaminio c’è la linea tram 2 fino a Piazza Mancini sul Raccordo Anulare Traffico e rallentamenti in carreggiata interna nel tratto Appia Ardeatina anche oggi lavori e disagi sulla Cassia bis ... Leggi su romadailynews (Di domenica 11 settembre 2022) Luceverdeuna buona domenica pomeriggio da Simona Cerchiara avène trovati a questo aggiornamento sulla tangenziale rallentato ilverso lo stadio alle 18 all’Olimpico Lazio Verona ma sulla tangenziale oltre aldisagi a causa di un veicolo in fiamme dopo Corso Francia per ilin arrivo dalla Salaria non si esclude l’uscita obbligatoria a Corso Francia sempre sullo stadiointenso sul viale di Tor di Quinto Per quanto riguarda i parcheggi a disposizione l’aria di Piazzale Clodio e a Flaminio di viale XVII Olimpiade mentre andando con i mezzi pubblici da Piazzale Flaminio c’è la linea tram 2 fino a Piazza Mancini sul Raccordo Anularee rallentamenti in carreggiata interna nel tratto Appia Ardeatina anche oggi lavori e disagi sulla Cassia bis ...

