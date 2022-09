Totti-Blasi: così la separazione rischia di diventare una soap infinta (Di domenica 11 settembre 2022) Unica certezza: nessuna certezza. Soprattutto dopo che oggi Francesco Totti ha rotto il silenzio, due mesi esatti dopo i comunicati dell’11 luglio scorso con cui lui e Ilary Blasi ufficializzavano - ognuno alla propria maniera - l’addio e la fine di una storia durata vent’anni. L’intervista concessa al Corriere della Sera (firmata addirittura da Aldo Cazzullo) forse serviva a stoppare l’ordalia di gossip, indiscrezioni e rumors che hanno tenuto banco per tutta l’estate rinvigorendo le vendite dei settimanali rosa (lo ha esplicitato pochi giorni fa anche Alfonso Signorini: «Abbiamo vissuto di rendita per tutta l’estate») e le visualizzazioni sui siti. Ma ha provocato un effetto valanga ancora più clamoroso. Perché le parole di Totti, con quel «voglio dirlo chiaro: non sono stato io a tradire per primo», suonano come un attacco frontale ... Leggi su panorama (Di domenica 11 settembre 2022) Unica certezza: nessuna certezza. Soprattutto dopo che oggi Francescoha rotto il silenzio, due mesi esatti dopo i comunicati dell’11 luglio scorso con cui lui e Ilaryufficializzavano - ognuno alla propria maniera - l’addio e la fine di una storia durata vent’anni. L’intervista concessa al Corriere della Sera (firmata addirittura da Aldo Cazzullo) forse serviva a stoppare l’ordalia di gossip, indiscrezioni e rumors che hanno tenuto banco per tutta l’estate rinvigorendo le vendite dei settimanali rosa (lo ha esplicitato pochi giorni fa anche Alfonso Signorini: «Abbiamo vissuto di rendita per tutta l’estate») e le visualizzazioni sui siti. Ma ha provocato un effetto valanga ancora più clamoroso. Perché le parole di, con quel «voglio dirlo chiaro: non sono stato io a tradire per primo», suonano come un attacco frontale ...

