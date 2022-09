Torna I fatti vostri su Rai 2: squadra che vince non si cambia, le novità (Di domenica 11 settembre 2022) Dopo una stagione da record di ascolti con numeri pazzeschi per Salvo Sottile e Anna Falchi che hanno ereditato la conduzione decennale di Magalli, Torna I fatti vostri. La nuova coppia di Rai 2 ha regalato davvero ascolti eccellenti alla rete conquistando il pubblico con la professionalità di Salvo Sottile e la simpatia e leggerezza di Anna Falchi. E visto che squadra che vince non si cambia, anche la nuova edizione che partirà domani su Rai 2, vedrà la stessa coppia riconfermata al timone de I fatti vostri. Una edizione che avrà delle novità. I fatti vostri : la piazza riapre il 12 settembre, le novità Come ogni anno la piazza de “I fatti ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 11 settembre 2022) Dopo una stagione da record di ascolti con numeri pazzeschi per Salvo Sottile e Anna Falchi che hanno ereditato la conduzione decennale di Magalli,. La nuova coppia di Rai 2 ha regalato davvero ascolti eccellenti alla rete conquistando il pubblico con la professionalità di Salvo Sottile e la simpatia e leggerezza di Anna Falchi. E visto chechenon si, anche la nuova edizione che partirà domani su Rai 2, vedrà la stessa coppia riconfermata al timone de I. Una edizione che avrà delle. I: la piazza riapre il 12 settembre, leCome ogni anno la piazza de “I...

MaxZarva : @claudiogardini2 @MaurizioA19 @vedi_tu_allora @jacopo_iacoboni Vedi io ti do del pirla perché spari cazzate che io… - Roby_it : @LucianoRanier10 Luciano, so quello che hanno detto. Il passato non torna più. Tutti abbiamo sbagliato. Con gli sba… - Ante_Rebic_12 : @theboss_1908 avete vinto per caso oggi una partita dove vi siete fatti dominare in casa dal Torino, ora torna a pi… - roby_italy_51 : @123epoli @salines_simone Io mai. Mia figlia, che lavora in ospedale in un reparto super Covid, mai. Mio figlio, ch… - GandolfoDomini1 : @matt7gh Se non sai leggere torna all'asilo e fatti spiegare dalla maestra! -