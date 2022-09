Swiatek imbattibile nelle finali Jabeur ci prova | ma a New York festeggia Iga

Leggi su sportface

(Di domenica 11 settembre 2022) Nel torneo in cui si è ufficialmente ritirata dal tennis Serena Williams, dominatrice a livello femminile per tanti anni, il circuito Wta si gode Iga, assoluta protagonista del 2022 e destinata a restare ai vertici del tennis mondiale per tanti anni. A vincere lo US Open 2022, quarto slam stagionale, è stata infatti la giocatrice polacca, sempre più numero uno del mondo. Per dare un’idea della sua superiorità nel panorama femminile basta guardare i numeri. Oltre alla celebre striscia di 37 vittorie consecutive,ha il doppio dei punti della numero due sia nella Race che nel ranking Wta. Come se non bastasse, ha conquistato 2 dei 4 major disputati in stagione e 4 dei 7 Wta 1000. LA CRONACA DELLA FINALE Statistiche che certificano il suo strapotere ma che, per certi versi, nascondono le difficoltà incontrate dalla tennista di Varsavia in ...