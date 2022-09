Serie A 2022/2023, Var: tutti gli episodi a favore e contro (Di domenica 11 settembre 2022) Riparte la Serie A 2022/2023 e lo fa con un Var invecchiato, con più esperienza e con la sala centrale di Coverciano in azione. Sarà la seconda stagione per questa modalità. I fischietti italiani riusciranno a fare meglio dello scorso anno? Sportface.it vi offrirà una classifica sul numero di decisioni a favore o contro del Var squadra per squadra. LA CLASSIFICA 2021/2022 VAR A favore Verona 2 Salernitana 2 Fiorentina 2 Atalanta 2 Milan 2 Spezia 1 Bologna 1 Napoli 1 Sampdoria 1 Roma 1 Torino 1 Cremonese 1 Empoli Inter Juventus Lazio Lecce Monza Sassuolo Udinese VAR A Sfavore Juventus 3 Sampdoria 3 Monza 2 Udinese 2 Lazio 1 Napoli 1 Empoli 1 Bologna 1 Sassuolo 1 Inter 1 Atalanta 1 Cremonese Fiorentina Hellas ... Leggi su sportface (Di domenica 11 settembre 2022) Riparte lae lo fa con un Var invecchiato, con più esperienza e con la sala centrale di Coverciano in azione. Sarà la seconda stagione per questa modalità. I fischietti italiani riusciranno a fare meglio dello scorso anno? Sportface.it vi offrirà una classifica sul numero di decisioni adel Var squadra per squadra. LA CLASSIFICA 2021/VAR AVerona 2 Salernitana 2 Fiorentina 2 Atalanta 2 Milan 2 Spezia 1 Bologna 1 Napoli 1 Sampdoria 1 Roma 1 Torino 1 Cremonese 1 Empoli Inter Juventus Lazio Lecce Monza Sassuolo Udinese VAR A SJuventus 3 Sampdoria 3 Monza 2 Udinese 2 Lazio 1 Napoli 1 Empoli 1 Bologna 1 Sassuolo 1 Inter 1 Atalanta 1 Cremonese Fiorentina Hellas ...

