Respira | prima di lottare | Systema | un’arte marziale riscoperta

(Di domenica 11 settembre 2022) Roma, 11 set – Il bogatyr è un guerriero. E’ il cavaliere errante del mondo slavo. Del suo coraggio e forza sovrumana cantano le fiabe e i poemi della tradizione, detti byliny, ancor oggi tramandati oralmente attorno alla stufa, in alcuni villaggi ai confini boreali. Non eccessivamente popolano da venir snobbato dall’intellighenzia artistica moderna, Viktor Vasnecov ne trasse ispirazione per l’omonimo quadro de I bogatyri, e Aleksandr Puškin ne trattò nella fiaba La Zarevna morta e i sette eroi. Il bogatyr si batte contro draghi, serpentoni, streghe e nemici di ogni tipo, in difesa della comunità e della terra. Le sue abilità attingono a precise tecniche di lotta che, già attorno al VI-VII secolo, facevano saltare agli occhi degli storici Procopio di Cesarea, per parte bizantina, e Giordano, per parte gota, gli slavi come eccellenti combattenti. Come il nostro paladino Orlando combatté ...