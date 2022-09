Rennes vs Auxerre – pronostico e possibili formazioni (Di domenica 11 settembre 2022) Fresco della prima vittoria continentale della stagione, il Rennes torna in Ligue 1 con la visita dell’Auxerre al Roazhon Park domenica 11 settembre pomeriggio. La squadra di Bruno Genesio ha aperto la sua campagna di Europa League con un successo per 2-1 a Larnaca a metà settimana, mentre i visitatori hanno recentemente perso per 2-0 contro il Marsiglia. Il calcio di inizio di Rennes vs Auxerre è previsto alle 17:05 Anteprima della partita Rennes vs Auxerre: a che punto sono le due squadre Rennes Il tecnico del Rennes Bruno Genesio aveva comprensibilmente l’intenzione di testare alcuni dei suoi giovani talenti in Europa League contro il Larnaca, ma il 56enne è stato costretto a schierare una squadra più forte di quanto avrebbe voluto a causa ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 11 settembre 2022) Fresco della prima vittoria continentale della stagione, iltorna in Ligue 1 con la visita dell’al Roazhon Park domenica 11 settembre pomeriggio. La squadra di Bruno Genesio ha aperto la sua campagna di Europa League con un successo per 2-1 a Larnaca a metà settimana, mentre i visitatori hanno recentemente perso per 2-0 contro il Marsiglia. Il calcio di inizio divsè previsto alle 17:05 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadreIl tecnico delBruno Genesio aveva comprensibilmente l’intenzione di testare alcuni dei suoi giovani talenti in Europa League contro il Larnaca, ma il 56enne è stato costretto a schierare una squadra più forte di quanto avrebbe voluto a causa ...

