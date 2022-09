Lutto Regina Elisabetta, esce fuori l’oscuro dettaglio: è morta così (Di domenica 11 settembre 2022) Ormai non si parla d’altro che della Regina Elisabetta e di tutto ciò che è accaduto intorno a lei durante gli ultimi suoi istanti di vita. Dopo pochi giorni dalla sua triste dipartita, continuano a spuntare dettagli sul modo in cui ha vissuto l’ultimo giorno della sua vita. Un paese sotto shock è quello che il Regno Unito sta vivendo in queste ore. Una delle sovrani più longeve di sempre che, a 96 anni, ha chiuso per sempre gli occhi. Dopo 70 anni di regno, il popolo inglese è costretto a dire per sempre addio ad un pezzo importante di storia. Molti sono i sudditi che si sono riuniti davanti al cancello di Buckingham Palace per dare alla Regina Elisabetta II un ultimo saluto portandole in dono dei fiori. La folla ha poi intonato l’inno “God Save the Queen” una canzone cantata a squarciagola ... Leggi su ildemocratico (Di domenica 11 settembre 2022) Ormai non si parla d’altro che dellae di tutto ciò che è accaduto intorno a lei durante gli ultimi suoi istanti di vita. Dopo pochi giorni dalla sua triste dipartita, continuano a spuntare dettagli sul modo in cui ha vissuto l’ultimo giorno della sua vita. Un paese sotto shock è quello che il Regno Unito sta vivendo in queste ore. Una delle sovrani più longeve di sempre che, a 96 anni, ha chiuso per sempre gli occhi. Dopo 70 anni di regno, il popolo inglese è costretto a dire per sempre addio ad un pezzo importante di storia. Molti sono i sudditi che si sono riuniti davanti al cancello di Buckingham Palace per dare allaII un ultimo saluto portandole in dono dei fiori. La folla ha poi intonato l’inno “God Save the Queen” una canzone cantata a squarciagola ...

