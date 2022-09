LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: ritmo molto basso, 55 km al traguardo (Di domenica 11 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DELLA Vuelta 19.04 50 km al termine della tappa e della Vuelta. 19.02 Continua il giro d’onore del fenomeno iberico mentre siamo entrati nel circuito della capitale. 18.59 Valverde saluta il pubblico presente e lo ringrazia con degli applausi. Un’immagine bellissima. 18.56 Parte Alejandro Valverde! Il pubblico riempie di applausi il proprio beniamino. 18.55 Tra meno di 10 km ci sarà il traguardo volante di giornata. 18.51 Ecco Madrid. Vediamo ora se cambia qualcosa in corsa. 18.48 I corridori sono ormai vicini al centro di Madrid. 18.45 60 km al traguardo. 18.42 Si viaggia ancora con grande tranquillità. 18.39 Superata la prima ora di corsa. 18.36 Mancano 20 km al traguardo volante di ... Leggi su oasport (Di domenica 11 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELLA19.04 50 km al termine dellae della. 19.02 Continua il giro d’onore del fenomeno iberico mentre siamo entrati nel circuito della capitale. 18.59 Valverde saluta il pubblico presente e lo ringrazia con degli applausi. Un’immagine bellissima. 18.56 Parte Alejandro Valverde! Il pubblico riempie di applausi il proprio beniamino. 18.55 Tra meno di 10 km ci sarà ilvolante di giornata. 18.51 Ecco Madrid. Vediamo ora se cambia qualcosa in corsa. 18.48 I corridori sono ormai vicini al centro di Madrid. 18.45 60 km al. 18.42 Si viaggia ancora con grande tranquillità. 18.39 Superata la prima ora di corsa. 18.36 Mancano 20 km alvolante di ...

