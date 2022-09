“Ilary aveva un complice”. Francesco Totti, la scoperta sul e quel tradimento che fa malissimo (Di domenica 11 settembre 2022) Francesco Totti e Ilary Blasi, il tradimento esce allo scoperto. L’ex capitano giallorosso ha parlato e ha deciso di farlo nel corso di un’intevista esclusiva rilasciata per Il Corriere della Sera. Pare che a venire alla luce siano stati alcuni messaggi tra Ilary e un uomo misterioso e a fare da tramite sarebbe stata una delle stylist più famose della tv. Francesco Totti, la scoperta dei messaggi tra Ilary e un altro uomo. Una verità che piano piano si sta definendo nei dettagli, rivelando a tutti cosa possa aver portato alla clamorosa rottura tra la Blasi e Totti. Lo scorso autunno sarebbe arrivata la conferma di una presunta frequentazione tra la conduttrice e un uomo misterioso. Una verità emersa attraverso ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 11 settembre 2022)Blasi, ilesce allo scoperto. L’ex capitano giallorosso ha parlato e ha deciso di farlo nel corso di un’intevista esclusiva rilasciata per Il Corriere della Sera. Pare che a venire alla luce siano stati alcuni messaggi trae un uomo misterioso e a fare da tramite sarebbe stata una delle stylist più famose della tv., ladei messaggi trae un altro uomo. Una verità che piano piano si sta definendo nei dettagli, rivelando a tutti cosa possa aver portato alla clamorosa rottura tra la Blasi e. Lo scorso autunno sarebbe arrivata la conferma di una presunta frequentazione tra la conduttrice e un uomo misterioso. Una verità emersa attraverso ...

