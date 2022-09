Gas russo, dietrofront sul tetto al prezzo: perché non c’è l’accordo Ue (Di domenica 11 settembre 2022) Diventa sempre più impervia la strada verso il tetto al prezzo del gas. Sull’indipendenza dai gasdotti russi emergono ancora una volta tutte le divisioni tra i Ventisette che dai vertici di questi ultimi giorni sono usciti in marcia indietro rispetto alle intenzioni di calmierare il costo del metano. I ministri dell’Energia dei Paesi Ue hanno lanciato la palla alla Commissione per trovare una soluzione, ma se la presidente della Ursula von der Leyen riguardo al tema dichiara “continuiamo a lavorare su risposte adatte a un mercato globale”, i commissari rimandano tutto a ottobre. Gas, dietrofront sul tetto al prezzo: rimandato l’accordo Ue La proposta di introdurre un tetto al prezzo del gas russo non è stata discussa al Consiglio ... Leggi su quifinanza (Di domenica 11 settembre 2022) Diventa sempre più impervia la strada verso ilaldel gas. Sull’indipendenza dai gasdotti russi emergono ancora una volta tutte le divisioni tra i Ventisette che dai vertici di questi ultimi giorni sono usciti in marcia indietro rispetto alle intenzioni di calmierare il costo del metano. I ministri dell’Energia dei Paesi Ue hanno lanciato la palla alla Commissione per trovare una soluzione, ma se la presidente della Ursula von der Leyen riguardo al tema dichiara “continuiamo a lavorare su risposte adatte a un mercato globale”, i commissari rimandano tutto a ottobre. Gas,sulal: rimandatoUe La proposta di introdurre unaldel gasnon è stata discussa al Consiglio ...

