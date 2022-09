Elisabetta II: svelate le cause della morte della Regina (Di domenica 11 settembre 2022) La scomparsa della Regina Elisabetta II ha monopolizzato i media in tutto il mondo ed ha toccato milioni di persone, non soltanto tra i suoi sudditi. Difficilmente la famiglia reale rivelerà ufficialmente le cause della morte della Regina, ma nonostante tutto in queste ore sono trapelate alcune ipotesi. Ieri Il Messaggero ha parlato di una brutta caduta e oggi il quotidiano ha confermato questa tesi. “La Regina Elisabetta II è morta per i traumi riportati in una caduta accidentale. Le voci che già giovedì circolavano a Londra hanno trovato conferma ieri tra fonti attendibili vicine alla Royal Family. Dopo l’incidente, probabilmente causato dalle difficoltà motorie ... Leggi su biccy (Di domenica 11 settembre 2022) La scomparsaII ha monopolizzato i media in tutto il mondo ed ha toccato milioni di persone, non soltanto tra i suoi sudditi. Difficilmente la famiglia reale rivelerà ufficialmente le, ma nonostante tutto in queste ore sono trapelate alcune ipotesi. Ieri Il Messaggero ha parlato di una brutta caduta e oggi il quotidiano ha confermato questa tesi. “LaII è morta per i traumi riportati in una caduta accidentale. Le voci che già giovedì circolavano a Londra hanno trovato conferma ieri tra fonti attendibili vicine alla Royal Family. Dopo l’incidente, probabilmente causato dalle difficoltà motorie ...

BITCHYFit : Elisabetta II: svelate le cause della morte della Regina - zazoomblog : Morte Regina Elisabetta svelate le vere cause - #Morte #Regina #Elisabetta #svelate - infoitinterno : Regina Elisabetta, com'è morta? Svelate le cause del decesso della sovrana - ElioLannutti : Regina Elisabetta, com'è morta? Svelate le cause del decesso della sovrana -