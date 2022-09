Due furgoni in fiamme nella notte a Solofra | indagano i Carabinieri

(Di domenica 11 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(AV) – Sono in corso indagini da parte deidella Compagnia diper un incendio divampato questacittà conciaria, in Via Balsamo. Le, domate dai Vigili del Fuoco, hanno completamente distrutto un Fiat Doblò, parcheggiato in Via Balsami, e si sono propagate a un altro furgone parcheggiato nelle vicinanze. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

EliHope60522218 : RT @EliHope60522218: ?????? Nasce l'accordo tra Rivian e Mercedes per aumentare la produzione di furgoni elettrici: Mercedes e Rivian firman… - UeT1982 : Le due società programmano la creazione di una joint venture dedicata alla realizzazione di due van a batteria: uno… - EliHope60522218 : ?????? Nasce l'accordo tra Rivian e Mercedes per aumentare la produzione di furgoni elettrici: Mercedes e Rivian fir… - rico6868 : Che momento magico. Fra le due e le quattro di mattina. Nesssuno urla, abbaia o accende quegli stupidi tagliaerba o… - infoitinterno : Incidente tra due furgoni e un'auto sull'A1, nove feriti -

La Repubblica

... ricettazione, detenzione e porto di armi da guerra e tentato omicidio, in relazione all'assalto diportavalori, avvenuto l'8 aprile del 2013 in Lombardia e alla condanna in via ...... il gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA da un lato con la costruzione di, il colosso giapponese dall'altra con quella di scooter. Tutte ele società appresentano con le loro attività ... Bari, rubati due furgoni utilizzati per aiutare i bambini fragili: "Tanta amarezza ma non ci fermiamo" Terrore al centro commerciale zeppo di gente. Tentano l'assalto al furgone portavalori e sparano a un vigilante. Una guardia giurata dell'Istituto Civis ferita con due colpi d'arma da fuco all'inguine ...Un furgone carico di biancheria ha preso fuoco durante la marcia lungo l'autostrada A16 Napoli-Canosa, sul viadotto Acqualonga, lo stesso dove morirono 40 ...