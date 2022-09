Caro energia, l’appello dei disabili che utilizzano carrozzine elettriche e macchinari ad alto consumo: “Bolletta quasi triplicata, il governo intervenga” (Di domenica 11 settembre 2022) Il Caro energia riguarda tutti, ma sta colpendo più pesantemente di altri le persone con disabilità motoria che per vivere devono utilizzare a casa supporti elettromedicali energivori. Molti di questi soggetti fragili stanno iniziando a ricevere bollette ingenti da saldare, a fronte del fondamentale utilizzo di dispositivi salvavita. Che non in tutti i casi danno diritto al bonus elettrico per disagio fisico riconosciuto dall’Autorità di regolazione del settore energetico. Per evitare che la situazione esploda, la Federazione italiana per il superamento dell’handicap (Fish) ha lanciato un appello al governo perché intervenga rapidamente. “Di fronte a questo innalzamento spropositato delle tariffe, la situazione rischia di diventare drammatica in particolare per le persone con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 settembre 2022) Ilriguarda tutti, ma sta colpendo più pesantemente di altri le persone contà motoria che per vivere devono utilizzare a casa supporti elettromedicali energivori. Molti di questi soggetti fragili stanno iniziando a ricevere bollette ingenti da saldare, a fronte del fondamentale utilizzo di dispositivi salvavita. Che non in tutti i casi danno diritto al bonus elettrico per disagio fisico riconosciuto dall’Autorità di regolazione del settore energetico. Per evitare che la situazione esploda, la Federazione italiana per il superamento dell’handicap (Fish) ha lanciato un appello alperchérapidamente. “Di fronte a questo innalzamento spropositato delle tariffe, la situazione rischia di diventare drammatica in particolare per le persone con ...

