Caro bollette, Pepe (FareAmbiente): “Colpa anche degli ambientalisti del no a tutto” (Di domenica 11 settembre 2022) “Il Mite ha pubblicato le linee guida per risparmiare sul gas. Queste raccomandazioni su come risparmiare energia mi sorprendono un po’ come tecnico. Come presidente di FareAmbiente è dal 2011 che predico che bisogna fare di più per il settore energetico, cominciando dall’educazione”. Lo afferma Vincenzo Pepe, presidente di FareAmbiente, che spiega: “Bisogna sapere da dove viene l’energia, quali sono le tecniche di produzione, come si fa efficienza e come si fa realmente risparmio energetico. Queste norme diffuse dal Mite sono tardive. FareAmbiente è stata la prima associazione ambientalista a dire sì per il referendum al nucleare e che era sbagliato negare l’innovazione tecnologica, negare la ricerca sul nucleare, chiudere e smantellare le facoltà di fisica nucleare”. Pepe ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 11 settembre 2022) “Il Mite ha pubblicato le linee guida per risparmiare sul gas. Queste raccomandazioni su come risparmiare energia mi sorprendono un po’ come tecnico. Come presidente diè dal 2011 che predico che bisogna fare di più per il settore energetico, cominciando dall’educazione”. Lo afferma Vincenzo, presidente di, che spiega: “Bisogna sapere da dove viene l’energia, quali sono le tecniche di produzione, come si fa efficienza e come si fa realmente risparmio energetico. Queste norme diffuse dal Mite sono tardive.è stata la prima associazione ambientalista a dire sì per il referendum al nucleare e che era sbagliato negare l’innovazione tecnologica, negare la ricerca sul nucleare, chiudere e smantellare le facoltà di fisica nucleare”....

matteorenzi : A Napoli oggi ho detto una semplice verità: i 5Stelle stanno facendo ostruzionismo sugli aiuti per le bollette. Se… - raffaellapaita : L’ostruzionismo del M5S sul Dl Aiuti per il caro energia è una VERGOGNA ASSOLUTA. È bene che i cittadini sappiano c… - ItaliaViva : Il #M5S e Giuseppe #Conte stanno bloccando i ristori immediati per famiglie ed imprese colpite dal caro-bollette. Q… - MarcoBaldizzone : RT @fenice_risorta: Chi si lamenta del caro bollette e poi vota gente così, che si vantava anche, x aver messo l'Italia in mutande che prob… - SecolodItalia1 : Caro bollette, Pepe (FareAmbiente): “Colpa anche degli ambientalisti del no a tutto” -