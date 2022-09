solonapoli24 : Il gol di #Raspadori al'89° contro lo Spezia, consente al #Napoli ?? di essere in testa alla classifica insieme al M… - Fiorentinanews : L'#Atalanta viene fermata dalla #Cremonese e perde l'occasione mettere la freccia su #Napoli e #Milan Guarda la NUO… - Bertolca10 : Atalanta fermata al Gewiss Stadium. Vantaggio con #Demiral e pari con #Valeri. La Cremonese impone il pari nell'enn… - jaretto_8 : Vista la partita dell’Atalanta fermata dalla cremonese, stasera è da vincere contro la salernitana. - bimbadiZarate : @milivnkovic dai ti prego giù io mi ero fermata ai napoletani ora anche i juventini il prossimo passo che sarà quelli dell'atalanta? -

Atalanta fermata in casa dalla Cremonese, 1-1. Prima Demiral e poi Valeri BERGAMO (ITALPRESS) – La maledizione interna dell'Atalanta continua. Finisce 1-1 il match della capolista contro la Cremonese. I nerazzurri non riescono a sfruttare il gol segnato a quindici minuti da ...La Cremonese ferma la corsa della capolista Atalanta e porta a casa un pareggio preziosissimo. Nel momento di maggiore difficoltà, dopo la rete del vantaggio targata Demiral, è arrivata ...