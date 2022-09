(Di domenica 11 settembre 2022) di Margherita Cavallaro I giapponesifamosi per il loro modo poetico di approcciare le cose con sintesi e semplicità. Basti pensare agli haiku: 3 versi nel formato 5-7-5 sillabe. Solo 17 sillabe per contenere tutto quello che un essere umano potrebbe mai esprimere. Non dovrebbe per questo sorprendere che una delle mie massime preferite viene da una delle opere di Hayao Miyazaki, che fa pronunciare a uno dei suoi protagonisti (non vi dico quale perché se non conoscete Miyazaki dovete vedere tutti i suoi film!) l’indimenticabile: “meglio maiale che fascista”. Leopardi scansati. Dante vai a coltivare pomodori nell’orto. Meglio maiale che fascista. Quattro parole che racchiudono con eleganza tutto quello che c’è da dire sull’argomento. L’uso dei maiali nell’arte in concomitanza a temi sociali è frequente anche se conflittuale. D’altro canto il maiale è un animale ...

... " Uno spettro si aggira per l'Italia:Pig. Il Paese è in pericolo ", ha scritto +Europa , ironizzando sull'lanciato da FdI e facendo riferimento allo "spettro che si aggira per l'...Fratelli d'Italia controPig: perché. A puntare il dito contro lo show animato con ... L'di FdI è scattato per l'anticipazione in Gran Bretagna della puntata . " È inaccettabile la scelta ... Allarme Peppa Pig! Voglio rassicurare Mollicone: sono secoli che le donne crescono bimbi da sole La stampa straniera guarda all'Italia e a Fratelli d'Italia: il caso delle proteste per l'episodio di Peppa Pig sul Guardian ...La puntata del cartone per bambini con una coppia arcobaleno andata in onda nel Regno Unito ha scatenato le proteste di Federico Mollicone (FdI) e le risposte compatte di tutti i partiti progressisti ...