“Alla Canottieri Aniene non vogliamo donne”: il circolo di Malagò chiama in causa il tribunale (Di domenica 11 settembre 2022) Qui circolo Canottieri Aniene, anno del Signore duemilaventidue, luogo in cui per le donne proprio non c’è posto. L’attacco di questo pezzo è volutamente ironico e non poteva essere altrimenti. Il circolo Canottieri Aniene di Roma è stato protagonista di una delle vicende più tragicomiche dell’ultimo periodo in fatto di parità di genere e c’è da scommettere che la faccenda non finirà qua. Iniziamo dal principio: con delibera assembleare del 4 aprile del 2022 nel circolo Canottieri di Giovanni Malagò veniva autorizzata l’iscrizione anche alle donne. Con un ritardo ingiustificabile, verrebbe da aggiungere, ma meglio tardi che mai, direbbero le più sagge e i più saggi. Tutto bene fino a che la faccenda ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 11 settembre 2022) Qui, anno del Signore duemilaventidue, luogo in cui per leproprio non c’è posto. L’attacco di questo pezzo è volutamente ironico e non poteva essere altrimenti. Ildi Roma è stato protagonista di una delle vicende più tragicomiche dell’ultimo periodo in fatto di parità di genere e c’è da scommettere che la faccenda non finirà qua. Iniziamo dal principio: con delibera assembleare del 4 aprile del 2022 neldi Giovanniveniva autorizzata l’iscrizione anche alle. Con un ritardo ingiustificabile, verrebbe da aggiungere, ma meglio tardi che mai, direbbero le più sagge e i più saggi. Tutto bene fino a che la faccenda ...

