Alessandro Gassman | figuraccia epocale sulla morte della Regina Elisabetta | “È morta…”

Leggi su specialmag

(Di domenica 11 settembre 2022) Scivolone in piena regola per l’attoren: dopo le invettive sui social, arriva la stroncatura più brutale.n (fonte instagram)L’attore e regista capitolinon è spesso al centro di infuocate polemiche sui social, soprattutto in seguito ad alcune dichiarazioni talvolta impopolari. L’interprete porta sulle spalle un retaggio familiare assai impegnativo: è infatti il figlio d’arte del celebre Vittorion e dell’attrice francese Juliette Mayniel. Proprio a fianco del compianto attoren ha debuttato in giovane età nel film autobiografico “Di padre in figlio”. Il compianto voltopellicola “Il sorpasso” resta un gigante negli annali del cinema ...