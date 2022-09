Venezia 79: Monica Bellucci sul red carpet con i capelli lunghi sfida i vecchi pregiudizi sulle over 50 (Di sabato 10 settembre 2022) Di recente è stata Demi Moore, 59 anni, a schierarsi a favore dei capelli lunghi per le over 50: perché non c'è una data di scadenza per questo look. E sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia è arrivata anche Monica Bellucci con chioma oltre le spalle, mossa e naturale. L'attrice, 57 anni, è un esempio di come certi modelli patriarcali, che considerano consono un taglio corto per le donne dopo cinquant'anni, siano ormai da relegare al passato Leggi su vanityfair (Di sabato 10 settembre 2022) Di recente è stata Demi Moore, 59 anni, a schierarsi a favore deiper le50: perché non c'è una data di scadenza per questo look. E sul reddel Festival del Cinema diè arrivata anchecon chioma oltre le spalle, mossa e naturale. L'attrice, 57 anni, è un esempio di come certi modelli patriarcali, che considerano consono un taglio corto per le donne dopo cinquant'anni, siano ormai da relegare al passato

valtiberina : Vincenzo Mollica cittadino onorario di Città di Castello, la città “rinascimentale” di Alberto Burri e Monica Bellu… - corriereveneto : I due scrittori e cinefili commentano le pellicole in programma al Lido: «Il film rivelazione? “Monica” di Andrea P… - Amelie84044597 : RT @arialuce1: Arrivi Monica Vitti in una rara foto. Sul Canal Grande verso la mostra del Cinema, 1962 Venezia - GianlucaOdinson : Siccità, intervista a Paolo Virzì, Monica Bellucci, Valerio Mastandrea a Venezia 2022 - - EnzaAltieri : RT @arialuce1: Arrivi Monica Vitti in una rara foto. Sul Canal Grande verso la mostra del Cinema, 1962 Venezia -