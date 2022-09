Venezia 79: Luca Guadagnino vince per la regia, Leone d’Oro al doc di Laura Poitras (Di sabato 10 settembre 2022) Alla Mostra del Cinema di Venezia 2022 vince Luca Guadagnino per la regia di Bones and All, mentre il Leone d’Oro va al doc All the Beauty and the Bloodshed; Coppa Volpi a Colin Farrell e Cate Blanchett, premiati anche i film della Diop, Panahi e McDonagh Si è conclusa la Mostra del Cinema di Venezia 2002. La cerimonia di premiazione della 79ª edizione è stata condotta dalla madrina Rocío Muñoz Morales. La Giuria internazionale presieduta da Julianne Moore ha assegnato, con qualche sorpresa, il palmares ufficiale. Venezia 79, trionfa All the Beauty and the Bloodshed Il Leone d’Oro di Venezia 79 è andato al documentario All the Beauty and the Bloodshed del premio Oscar ... Leggi su spettacolo.eu (Di sabato 10 settembre 2022) Alla Mostra del Cinema di2022per ladi Bones and All, mentre ilva al doc All the Beauty and the Bloodshed; Coppa Volpi a Colin Farrell e Cate Blanchett, premiati anche i film della Diop, Panahi e McDonagh Si è conclusa la Mostra del Cinema di2002. La cerimonia di premiazione della 79ª edizione è stata condotta dalla madrina Rocío Muñoz Morales. La Giuria internazionale presieduta da Julianne Moore ha assegnato, con qualche sorpresa, il palmares ufficiale.79, trionfa All the Beauty and the Bloodshed Ildi79 è andato al documentario All the Beauty and the Bloodshed del premio Oscar ...

