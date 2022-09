iconanews : Ue: Dombrovskis, politiche di bilancio del 2023 siano prudenti - fisco24_info : Ue: Dombrovskis, politiche di bilancio del 2023 siano prudenti: Sul Patto di stabilità c'è convergenza, diavolo è n… - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Ue, Dombrovskis: 'Politiche di bilancio 2023 siano prudenti' #valdisdombrovskis #ue #finediottobre #2023 #dombrovskis… - MediasetTgcom24 : Ue, Dombrovskis: 'Politiche di bilancio 2023 siano prudenti' #valdisdombrovskis #ue #finediottobre #2023… -

La Prealpina

"Il prossimo anno ledi bilancio devono essere prudenti. Il nostro primo obiettivo resta la sostenibilità del ... Lo ha detto il vice presidente della Commissione Ue, Valdis, in ...... il vicepresidente esecutivo e commissario per il Commercio Valdisha sottolineato: "l'...dovuta alla pandemia ha creato sfide complesse per le imprese e i responsabili delle, che ... Ue: Dombrovskis, politiche di bilancio del 2023 siano prudenti "Il prossimo anno le politiche di bilancio devono essere prudenti. Il nostro primo obiettivo resta la sostenibilità del debito. Dobbiamo assicurarci che il debito pubblico effettivamente cali". (ANSA) ..."Il prossimo anno le politiche di bilancio devono essere prudenti. Il nostro primo obiettivo resta la sostenibilità del debito. Dobbiamo assicurarci che il debito pubblico effettivamente cali". Lo ha ...