Spalletti su Zielinski | «L’anno scorso ha fatto delle partite sotto livello | però è talmente forte»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 10 settembre 2022) In conferenza stampa dopo la vittoria all’ultimo minuto contro lo Spezia, il tecnico del Napoli, Luciano, ha parlato della prestazione di alcuni calciatori tra cuied Elmas «Eljif è stato sfortunato in alcune percussioni, se la sono passata male per pochi centimetri nel primo tempo ed il dettaglio non gli è andato a favore. Ha presoiniziative importanti.loanno l’avete massacrato, l’avete finito. Non tutti? Ma va» «hache poi lo tieni in considerazione lo stesso, cerchi di tenerlo vivo. Io poi ...