Spalletti | “L’anno scorso ci costavano lo Scudetto! Raspadori è stato bravissimo”

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 10 settembre 2022) Luciano, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Napoli-Spezia, gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:(Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images) “Per noi ci sono partite fondamentali per l’alta classifica o partite assolutamente da vincere. Se vuoi ambire all’alta classifica, devi vincere. Può prendere una storia differente se concedi qualcosa, per la qualità degli avversari e infatti oggi abbaimo fatto confusione in alcuni casi. Complessivamente la partita l’abbiamo fatto noi e l’abbiamo meritata. È stata una partita gara perché la giochi alle tre, dopo la gara di mercoledì, diventa difficile avere una lucidità estrema. C’erano palloni da sfruttare in maniera differente. ...