Serie A, Raspadori gol: il Napoli vince a fatica e torna primo (Di sabato 10 settembre 2022) Sembrava un pomeriggio stregato, sulla falsariga del pari casalingo con il Lecce. Poi il lampo di Raspadori e tre punti che pesano come un macigno... Leggi su calciomercato (Di sabato 10 settembre 2022) Sembrava un pomeriggio stregato, sulla falsariga del pari casalingo con il Lecce. Poi il lampo die tre punti che pesano come un macigno...

OptaPaolo : 8 - Con Giacomo Raspadori salgono a otto i marcatori diversi del Napoli nella Serie A in corso, record in questo ca… - SkySport : NAPOLI-SPEZIA 1-0 Risultato finale ? ? #Raspadori (89’) ? SERIE A - 6^ giornata ?? - luludisa1969 : RT @SkySport: NAPOLI-SPEZIA 1-0 Risultato finale ? ? #Raspadori (89’) ? SERIE A - 6^ giornata ?? - milansette : Serie A, il Napoli batte 1-0 lo Spezia al Maradona: decide Raspadori #acmilan #rossoneri - SalvioSelcia : RT @OptaPaolo: 8 - Con Giacomo Raspadori salgono a otto i marcatori diversi del Napoli nella Serie A in corso, record in questo campionato… -