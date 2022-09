Raduno Penne Nere e omaggio a Battaglione L'Aquila (Di sabato 10 settembre 2022) L'Aquila - Con il rituale alzabandiera, si è aperto all'Aquila il Raduno "Ricordando il Battaglione alpini L'Aquila" giunto alla quinta edizione. Una tre giorni alla memoria di Valentino Di Franco, deceduto tre mesi fa a 99 anni, ultimo reduce della campagna di Russia. Nel parco del Castello è stato allestito un villaggio dove sono esibiti accessori e divise delle Penne Nere che hanno alle spalle 150 anni di storia. Nei pressi dell'Auditorium del Parco, anche due tende utilizzate come posto di soccorso dall'Ordine di Malta. Dopo aver issato il tricolore, una piccola delegazione di alpini ha raggiunto a piedi la zona della Villa Comunale per un omaggio floreale alle vittime del terremoto 2009 nel vicino Parco della Memoria. Poco dopo, c'è stata la resa ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di sabato 10 settembre 2022) L'- Con il rituale alzabandiera, si è aperto all'il"Ricordando ilalpini L'" giunto alla quinta edizione. Una tre giorni alla memoria di Valentino Di Franco, deceduto tre mesi fa a 99 anni, ultimo reduce della campagna di Russia. Nel parco del Castello è stato allestito un villaggio dove sono esibiti accessori e divise delleche hanno alle spalle 150 anni di storia. Nei pressi dell'Auditorium del Parco, anche due tende utilizzate come posto di soccorso dall'Ordine di Malta. Dopo aver issato il tricolore, una piccola delegazione di alpini ha raggiunto a piedi la zona della Villa Comunale per unfloreale alle vittime del terremoto 2009 nel vicino Parco della Memoria. Poco dopo, c'è stata la resa ...

