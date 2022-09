"Presente Calhanoglu?". Polveriera Inter, dallo spogliatoio filtra una voce sul turco e Inzaghi (Di sabato 10 settembre 2022) Non sarà ancora crisi, ma di certo quella dell'Inter appare una crisetta perlomeno d'identità. E secondo il Giornale, le ragioni del "brutto clima" che si respira nello spogliatoio della Pinetina sarebbero da ricercare in tempi non sospetti. In estate, o forse addirittura sul finale della scorsa, tormentata stagione, con la volata scudetto persa rocambolescamente contro il Milan. Era stato il turco Hakan Calhanoglu in una Intervista poi rettificata a puntare il dito contro mister Simone Inzaghi, accusandolo di aver fatto cambi sbagliati nel derby perso 2-1 in rimonta, quello della svolta. Non è un caso che proprio Inzaghi, oggi, appaia come il più in difficoltà. Nervoso nel precampionato, con la squadra alle prese con un mercato infinito e sempre sull'orlo di cessioni ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 settembre 2022) Non sarà ancora crisi, ma di certo quella dell'appare una crisetta perlomeno d'identità. E secondo il Giornale, le ragioni del "brutto clima" che si respira nellodella Pinetina sarebbero da ricercare in tempi non sospetti. In estate, o forse addirittura sul finale della scorsa, tormentata stagione, con la volata scudetto persa rocambolescamente contro il Milan. Era stato ilHakanin unavista poi rettificata a puntare il dito contro mister Simone, accusandolo di aver fatto cambi sbagliati nel derby perso 2-1 in rimonta, quello della svolta. Non è un caso che proprio, oggi, appaia come il più in difficoltà. Nervoso nel precampionato, con la squadra alle prese con un mercato infinito e sempre sull'orlo di cessioni ...

