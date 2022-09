Osimhen | rientro previsto dopo la sosta | non andrà in Nazionale

petrazzuolo : RT @napolimagazine: CDM - Osimhen, il suo rientro è previsto dopo la sosta: potrebbe tornare contro la Cremonese - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CDM - Osimhen, il suo rientro è previsto dopo la sosta: potrebbe tornare contro la Cremonese - susydigennaro : RT @napolimagazine: CDM - Osimhen, il suo rientro è previsto dopo la sosta: potrebbe tornare contro la Cremonese - napolimagazine : CDM - Osimhen, il suo rientro è previsto dopo la sosta: potrebbe tornare contro la Cremonese - apetrazzuolo : CDM - Osimhen, il suo rientro è previsto dopo la sosta: potrebbe tornare contro la Cremonese -

...gallery %s Foto rimanenti Serie A Tutti i calciatori infortunati in Serie A Stop per: ... Lesione muscolare del bicipite femorale sinistro per Berardi: il suoè previsto a inizio ottobre. ...Escludendo i vari Di Maria, in, e i Chiesa e Ibrahimovic, acciaccati già dallo scorso campionato, ecco una rassegna degli 11 calciatori più forti che la Serie A, per ora, devono accontentarsi ...Victor Osimhen infortunato durante il match col Liverpool, tempi di recupero quattro settimane, salta Milan-Napoli. Torna con la Cremonese.Osimhen e gli infortuni. Neanche il tempo di cominciare la ... coppa (4 ottobre); e probabilmente anche la Cremonese in trasferta (9 ottobre). Il possibile rientro Il 12 ottobre, per il ritorno con i ...