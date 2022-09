Napoli-Spezia, i convocati di Spalletti: 23 giocatori a disposizione del tecnico (Di sabato 10 settembre 2022) Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per Napoli-Spezia, match che apre il programma della sesta giornata della Serie A 2022/2023. Sono 23 i giocatori a disposizione del tecnico dei partenopei per la sfida del Maradona contro i liguri, in programma oggi alle ore 15:00. L’allenatore potrà quindi contare sui seguenti calciatori: Marfella, Meret, Sirigu, Di Lorenzo, Juan Jesus, Mario Rui, Kim, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zanoli, Anguissa, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski, Kvaratskhelia, Lozano, Politano, Raspadori e Simeone. I convocati di #NapoliSpezia #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/Aq8rECW9xx — Official SSC Napoli (@sscNapoli) ... Leggi su sportface (Di sabato 10 settembre 2022) Lucianoha diramato la lista deiper, match che apre il programma della sesta giornata della Serie A 2022/2023. Sono 23 ideldei partenopei per la sfida del Maradona contro i liguri, in programma oggi alle ore 15:00. L’allenatore potrà quindi contare sui seguenti calciatori: Marfella, Meret, Sirigu, Di Lorenzo, Juan Jesus, Mario Rui, Kim, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zanoli, Anguissa, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski, Kvaratskhelia, Lozano, Politano, Raspadori e Simeone. Idi ##ForzaSempre pic.twitter.com/Aq8rECW9xx — Official SSC(@ssc) ...

