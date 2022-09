Milan: affaticamento muscolare per Origi, niente Samp (Di sabato 10 settembre 2022) niente Sampdoria per Divock Origi. L'attaccante del Milan che sarebbe dovuto partire titolare questa sera, si è dovuto fermare per un affaticamento alla coscia sinistra. Con Ibrahimovic e Rebic non ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 10 settembre 2022)doria per Divock. L'attaccante delche sarebbe dovuto partire titolare questa sera, si è dovuto fermare per unalla coscia sinistra. Con Ibrahimovic e Rebic non ...

