Il record di incentivi durante il Covid non ha aumentato i contratti a tempo indeterminato (Di sabato 10 settembre 2022) Tempi straordinari richiedono strumenti straordinari. E in Italia l'ordinarietà è sempre stata fuori moda. Le leggi e le manovre economiche vengono fatte spesso sull'onda di una qualche emergenza, vera o presunta, che costringe a provvedimenti eccezionali, che spesso vengono prorogati perché si presenta di continuo una nuova emergenza. Accade da sempre e a maggior ragione quando tale emergenza è reale, e il Covid lo è stata, tragicamente. Così fioccano i bonus, che però non sono solo fiscali, perché non si limitano a favorire la domanda in un settore in crisi (l'edilizia per esempio), a incentivare le nascite, ad alleviare costi necessari come per esempio quelli dei trasporti. Sono presenti, e non da oggi, anche nel mercato del lavoro e prendono il nome di agevolazioni e decontribuzioni. Si tratta di sconti sui contributi pagati dalle imprese che mirano ad accrescere ...

