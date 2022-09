Genocidio in Ruanda | Parigi si assolve

(Di sabato 10 settembre 2022) Ci sono voluti 17 anni di indagine giudiziaria per arrivare a un «non luogo a procedere» con l’archiviazione sull’indagine relativa alla presunta inerzia dell’esercito francese durante le stragi di Bisesero L'articolo proviene da il manifesto.

ChezLudo : @ninabecks1 Seven seconds e l'uomo delle castagne? Poi thriller politici, intrighi geopolitica... Black earth risin… - ZPeppem : RT @mariobianchi18: Il #2settembre 1998 l'#ONU riconosce Jean-Paul Akayesu, l'ex-sindaco di una piccola città del Ruanda, colpevole di 9 im… - MgraziaT : RT @mariobianchi18: Il #2settembre 1998 l'#ONU riconosce Jean-Paul Akayesu, l'ex-sindaco di una piccola città del Ruanda, colpevole di 9 im… - leftsnoopy : RT @mariobianchi18: Il #2settembre 1998 l'#ONU riconosce Jean-Paul Akayesu, l'ex-sindaco di una piccola città del Ruanda, colpevole di 9 im… - mariobianchi18 : Il #2settembre 1998 l'#ONU riconosce Jean-Paul Akayesu, l'ex-sindaco di una piccola città del Ruanda, colpevole di… -

Poche settimane prima, quando il presidente Bill Clinton si era recato per incontrare il 'nuovo marchio' africano di leader - gli altri tre erano Yoweri Museveni dell'Uganda, Paul Kagame dele ...L'obiettivo finale era quello di invadere ile reiniziare ildei tutsi prima di prendere il potere e restaurare il potere etnico Hutu. Nel dicembre 2018, Paul Rusesabagina aveva ...ll sogno di Aline Uwera si è realizzato e la ragazza nata nel villaggio di Bugasera, correrà con la maglia nazionale del suo Ruanda ai prossimi Mondiali di ciclismo in Australia. Aline ha 17 anni e il ...L’associazione ha presentato il programma a Pordenone. Tra gli ospiti Habimana, sopravvissuto alla strage in Ruanda ...