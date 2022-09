F 1 | GP Italia Appendicite per Albon | al suo posto De Vries

glooit : F1:Italia;appendicite per Albon,in Williams debutta De Vries leggi su Gloo - ansacalciosport : F1:Italia;appendicite per Albon,in Williams debutta De Vries. Scuderia, 'sta bene, gli auguriamo pronta guarigione'… - sportface2016 : #F1, appendicite per #Albon: al suo posto #DeVries - theshieldofspo1 : Alex Albon fermato dall'appendicite, al suo posto correrà Nick de Vries. #TSOS // Motorsport // #F1 // #ItalianGP… -

13.03 Si aggiunge una penalità per Esteban Ocon, cambio del motore endotermico e penalità di 5 posizioni. Da Sky inoltre fanno sapere che Albon è al momento in sala operatoria, ma ha rassicurato circa ...Il pilota della Williams si è sentito male questa mattina ed è già in cura MONZA - Alex Albon salterà il Gran Premio d'per una. "Williams Racing può confermare che, dopo essersi sentito male questa mattina e aver chiesto il parere di un medico della FIA e dell'ospedale locale, Alex Albon è ora in ...Il pilota della Williams si è sentito male questa mattina ed è già in cura MONZA (ITALPRESS) - Alex Albon salterà il Gran Premio d'Italia per ...Cambio di pilota per la Williams a pochi minuti dalla FP3 del Gran Premio d'Italia a Monza. Alex Albon non potrà gareggiare per un attacco di appendicite e sarà sostituito dal debuttante Nyck De Vries ...