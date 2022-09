Europei basket, ottavi di finale: il programma completo e la diretta tv (Di sabato 10 settembre 2022) Adesso si comincia, finalmente, a fare sul serio. Con la fase a gironi della manifestazione del Vecchio Continente dedicata alle selezioni migliori della palla a spicchi ormai in archivio, tutte le superstiti che parteciperanno agli ottavi di finale degli Europei di basket vivono un nuova, pressante, consapevolezza: non si può più sbagliare. Il segmento dei gruppi permetteva, infatti, almeno uno scivolone alle protagoniste in gioco, ma questa fase ad eliminazione diretta sarà spietata e non permetterà il minimo margine di errore. Quattro partite al giorno in questo weekend che eleggerà, aspramente, le otto partecipanti ai quarti di finale: c’è anche la Nazionale italiana guidata da Gianmarco Pozzecco tra le migliori sedici d’Europa. Ecco il programma ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 10 settembre 2022) Adesso si comincia, finalmente, a fare sul serio. Con la fase a gironi della manifestazione del Vecchio Continente dedicata alle selezioni migliori della palla a spicchi ormai in archivio, tutte le superstiti che parteciperanno aglidideglidivivono un nuova, pressante, consapevolezza: non si può più sbagliare. Il segmento dei gruppi permetteva, infatti, almeno uno scivolone alle protagoniste in gioco, ma questa fase ad eliminazionesarà spietata e non permetterà il minimo margine di errore. Quattro partite al giorno in questo weekend che eleggerà, aspramente, le otto partecipanti ai quarti di: c’è anche la Nazionale italiana guidata da Gianmarco Pozzecco tra le migliori sedici d’Europa. Ecco il...

